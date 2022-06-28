شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يوجه قطاعات الدولة بخدمة الحجاج على أكمل وجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كافة قطاعات الدولة بخدمة حجاج بيت الله على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1443هـ، التي تعد الأكبر بعد جائحة كورونا، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة.



وأشاد الملك سلمان -خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة، وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية- بمخرجات الاجتماع التشاوري الأول للجنة التنسيق السياسي بين المملكة والبحرين، وأعمال الدورة الـ 12 للجنة السعودية الإيطالية، مشددا على أهمية أمن إمدادات الطاقة والتنمية الاقتصادية، ومعالجة تحديات تغير المناخ لضمان نمو الدول وازدهارها.



وأكد المجلس أن تقديرات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في المملكة، تعكس جهود الدولة وإصلاحاتها الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030، نحو تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط القواعد التنظيمية، ورقمنة العمليات الحكومية، مشيرا إلى أن حصول منظومة "توكلنا" على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2022، يعد ترجمة للتطلعات بتعزيز ريادة المملكة في المجالين التقني والرقمي، ومواصلة التقدم للمنافسة عالميا.