الارشيف / اخبار الخليج

مرزوق الغانم: مجلس الأمة الكويتي قائم إلى أن يصدر مرسوم أميري بالحل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق الغانم: مجلس الأمة الكويتي قائم إلى أن يصدر مرسوم أميري بالحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم إن قرار حل مجلس الأمة هو حق دستوري أصيل لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف الغانم في تدوينة اليوم الثلاثاء، على موقع (تويتر) أن الحل الدستوري ليس أول ولا آخر مرة سيستخدم أمير الكويت حقه الدستوري، مؤكدا أن مجلس الأمة قائم وعلى النواب القيام بأعمالهم حتى يصدر مرسوم الحل.


وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أعلن يوم الأربعاء الماضي حل مجلس الأمة الكويتي حلا دستوريا على أن تجرى انتخابات جديدة خلال الأشهر القادمة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا