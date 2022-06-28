شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق الغانم: مجلس الأمة الكويتي قائم إلى أن يصدر مرسوم أميري بالحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم إن قرار حل مجلس الأمة هو حق دستوري أصيل لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف الغانم في تدوينة اليوم الثلاثاء، على موقع (تويتر) أن الحل الدستوري ليس أول ولا آخر مرة سيستخدم أمير الكويت حقه الدستوري، مؤكدا أن مجلس الأمة قائم وعلى النواب القيام بأعمالهم حتى يصدر مرسوم الحل.



وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أعلن يوم الأربعاء الماضي حل مجلس الأمة الكويتي حلا دستوريا على أن تجرى انتخابات جديدة خلال الأشهر القادمة.