ميقاتي: المصلحة الوطنية ستتغلب على كل شئ وسنشكل حكومة لبنانية تستطيع القيام بواجبها

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي "إن المصلحة الوطنية ستتغلب على كل شئ خلال الفترة المقبلة"، مؤكدا أنه سيشكل حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها وتستكمل ما بدأته الحكومة الماضية التي تتولى مهام تصريف الأعمال حاليا، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة الكهرباء وملف ترسيم الحدود البحرية.

جاء ذلك في كلمته، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها مع الكتل النيابية والمستقلين بمجلس النواب على مدار يومين للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة.



وأضاف ميقاتي أنه استمع إلى النواب، لافتا إلى أن الأهم أن الجميع يعرفون الوضع السائد في البلد، مؤكدا أن النصائح والأراء التي أعطيت خلال المناقشات تصب في المصلحة الوطنية، ولو من زوايا مختلفة، على حد تعبيره.