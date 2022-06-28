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المغرب ينفى أى اتصال مع جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد

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القاهرة - سامية سيد - نفى المغرب المعلومات التي تفيد بأنه قد أجرى اتصالا رسميا أو غير رسمي مع “جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد”.

وأكدت سفارة المغرب بكييف، في بيان، أن “المغرب ينفي هذه المعلومة”، وذلك إثر أخبار تداولتها وسائل الإعلام بخصوص وجود اتصالات بين المغرب و”جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد”.

وجددت السفارة المغربية التأكيد على أن “هذا الكيان غير معترف به لا من قبل المغرب ولا من قبل الأمم المتحدة”.

وأضاف البيان بأنه بناء على ذلك “فلا يمكن أن يكون هناك أي اتصال رسمي أو غير رسمي للدولة للمغرب مع كيان من هذا القبيل".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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