شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأردنى: مصرع 8 أردنيين و5 من جنسيات أخرى فى حادث تسرب الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فراس الهواري وزير الصحة الأردني، ان حادث تسرب الغاز فى العقبة، أسفر عن مصرع 8 أردنيين و 5 من جنسيات أخرى، مشيرا إلى وجود 130 حالة من المصابين لا يزالون في المستشفيات.

وقال وزير الصحة الأردني فى تصريحات لقناة العربية اليوم الثلاثاء، إنه تم إرسال 300 كادر طبي إلى العقبة في أقل من 6 ساعات، مؤكدا ان آثار تسرب الغاز في العقبة تلاشت والوضع تحت السيطرة.

وشهدت المملكة الأردنية مساء الإثنين وحتي الساعات الأولي من صباح الثلاثاء، حادثا مأساويا بعد تسريب غاز سام في ميناء العقبة ، إثر سقوط صهريج كان يتم نقله، ما أسفر عن 13 حالة وفاة وأكثر من 250 إصابة.

وصباح الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة إن الحياة عادت إلى طبيعتها في موانئ العقبة، بعد أقل من 24 ساعة على وقوع كارثة تسرب الغاز في أحد موانئها، أودت بحياة 13 شخصا وإصابة نحو 260 آخرين.

فيما أكدت النيابة العامة الأردنية أن تحركت فور علما بوقوع تسرب غاز سام من صهريج في العقبة حيث توجه اثنين من المدعين العامين منذ اللحظات الأولى إلى المستشفيات التي جرى نقل المصابين والمتوفين إليها وقاموا بالإجراءات القانونية اللازمة.