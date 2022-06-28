شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: نتضامن مع الأردن فى مصابهم الأليم بالعقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتي، أسفه لحادث تسرّب الغاز في ميناء العقبة في الاردن والذي أدى إلى سقوط عدد من الوفيات وإصابة العشرات بجروح. وفق بيان لحكومة لبنان.

وقال "إننا نعبر عن تضامننا مع الاردن، ملكا وحكومة وشعبا في هذا المصاب الاليم ونتقدم بالتعزية من ذوي الضحايا متمنين الشفاء للجرحى".

وقد أجرى ميقاتي اتصالا برئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة معزيا بالضحايا ومعربا عن "تضامن لبنان مع الأردن في هذه الحادثة الأليمة".