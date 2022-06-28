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السديس يؤكد أهمية التقنية لخدمة الحجاج والمعتمرين

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القاهرة - سامية سيد - نوه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالتحول الرقمي والتطبيقات الذكية في الحرمين الشريفين والتي تحظى بدعم كبير؛  أهمية استخدام التقنية والرقمنة في تيسير وتسهيل أعمال الموظفين لخدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين.وفق بيان لسفارة .

 

وأفاد السديس بأن الرئاسة ستشهد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات التقنية والرقمية والذكاء الاصطناعي وفق خططها الإستراتيجية "2024" وذلك بأكثر من (50) خدمة إلكترونية مختلفة، وأكثر من (10) تطبيقات رقمية، وأكثر من (4) مواقع إلكترونية، في نطاقات عمل محددة ستسهم في صيانة وتشغيل وتطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية، وتشغيل وصيانة وتهيئة الخوادم، وتشغيل وصيانة وتهيئة الموزعات السلكية واللاسلكية، وتهيئة غرف مراكز البيانات.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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