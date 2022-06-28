شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الأردنى يؤكد عودة الحياة إلى طبيعتها بمدينة العقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأوضح الخصاونة خلال تفقده موقع حادثة العقبة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أن الوضع العام في العقبة تحت السيطرة الكاملة، ولا توجد أي مخاطر من تركيزات لغاز الكلورين، مشيرا إلى أن جميع الجهات المختصة أكدت سلامة الجو والهواء من أي آثار للغاز.



وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، قد أعلن أمس الإثنين، أنه أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله، ما أدى إلى تسرب الغاز بالموقع.