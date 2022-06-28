شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات ونائبه يعزيان ملك الأردن فى ضحايا حادث تسرب الغاز بميناء العقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء، برقية تعزية إلى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ضحايا حادث تسرب الغاز المؤسف الذي وقع في ميناء العقبة، وأدى إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعث ببرقية تعزية مماثلة إلى العاهل الأردني.

وكان قد قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول بأن أعداد الوفيات جراء تسرّب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة ارتفعت إلى 13 شخصا.

وقال الشبول، لقناة "المملكة" الأردنية، إن 130 شخصا لا يزالون قيد العلاج في مستشفيات العقبة، مشيرا إلى أنه "جرى تطهير مكان الحادثة".

وأضاف أن "العقبة أصبحت خالية تماما من الغاز المتسرب"، مشيرا إلى أن الحياة عادت لطبيعتها وعادت حركة الملاحة والعمل في الموانئ باستثناء رصيف رقم (4) الذي وقع فيه الحادثة، لإتاحة المجال للتأكد من سلامته بشكل نهائي.