الصين تطلق قمرا صناعيا لرصد الأرض.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أرسلت الصين قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين يوم الاثنين.



وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأن القمر الصناعي "قاوفن-12 03" أطلق بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-4 سي" في الساعة 11:46 مساء (بتوقيت بكين) ودخل المدار المخطط بنجاح.

وسيستخدم القمر لمختلف الأغراض، بما فيها مسح الأراضي والتخطيط الحضري وتصميم شبكة الطرق وتقدير غلة المحاصيل والإغاثة من الكوارث.

وهذه هي الرحلة رقم 425 للصواريخ الحاملة من سلسلة "لونغ مارش".