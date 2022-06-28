طقس الخليج.. رياح وأتربة فى السعودية وغائم فى الإمارات وحار فى الكويت

القاهرة - سامية سيد - تغلب درجات الحرارة المرتفعة على طقس الخليج مع تباين فى صفاء الأجواء من مدينة إلى أخرى.

السعودية:

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية ، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقة نجران كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.



