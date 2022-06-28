شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح وأتربة فى السعودية وغائم فى الإمارات وحار فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تغلب درجات الحرارة المرتفعة على طقس الخليج مع تباين فى صفاء الأجواء من مدينة إلى أخرى.
السعودية:
توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية ، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقة نجران كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
الإمارات:
يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم مغبرا وغائما جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة بعد الظهر شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للأتربة ومحملة بالغبار.
الكويت:
حار نهارا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار .
وفى المساء حار إلى مائل للحرارة و يترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 40 كم/ساعة .