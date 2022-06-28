شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق يبحث مع نظيريه الأردنى والسعودى التحديات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيريه الأردني والسعودي سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية مع بلاده، بما يساهم بتحقيق المزيد من شراكة الفُرص، والتعاون بشأن مواجهة التحديات الاقليمية والدولية .
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المركز الإعلامي لوزارة الخارجية العراقية، أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين أجرى اتصالَين هاتفيين بنظيريه، الأُردُنيّ أيمن الصفدي والسعودي فيصل بن فرحان، جرى خلالهما استعراض مُجمل التطورات على المستوى الإقليميّ ودور العراق في إتمام مساعيه البنّاءة في تعزيز الحوار وأستمرار التنسيق والتعاون".