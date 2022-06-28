شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق يبحث مع نظيريه الأردنى والسعودى التحديات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيريه الأردني والسعودي سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية مع بلاده، بما يساهم بتحقيق المزيد من شراكة الفُرص، والتعاون بشأن مواجهة التحديات الاقليمية والدولية .