أسعار صرف الدولار بلبنان تواصل ارتفاعها أمام الليرة فى مستهل تعاملات الأسبوع

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر صرف الدولار الأمريكى ارتفاعه المستمر أمام الليرة اللبنانية بكافة منافذ الصرف على منصة صيرفة وفى مكاتب الصرافة وفى السوق غير الرسمية فى مستهل تعاملات الأسبوع.

وبلغ متوسط سعر الصرف على منصة صيرفة الرسمية 25300 ليرة لكل دولار بزيادة قدرها 100 ليرة عن متوسط سعر ختام تعاملات الأسبوع الماضى التى بلغت 25200 ليرة فى أعلى سعر على مدار الأسابيع الماضية.

وبلغ سعر الصرف فى السوق غير الرسمية 30 ألف ليرة لكل دولار، فيما وصلت سعر الصرف فى مكاتب الصرافة 29500 ليرة لكل دولار.

وبالتزامن مع ذلك، ارتفعت أسعار الوقود بكافة أنواعه اليوم، حيث زاد سعر صفيحة بنزين 95 أوكتان بمقدار 7000 ليرة ليسجل 677000 ليرة، بينما ارتفع سعر صفيحة بنزين 98 أوكتان بمقدار 8000 ليرة ليسجل 688000 ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت بمقدار 10 آلاف ليرة ليسجل 762000 ليرة. كما زاد سعر قارورة الغاز بمقدار 5 آلاف ليرة ليسجل 356000 ليرة.