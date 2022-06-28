عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سعر ومواصفات Samsung Galaxy M53.. شبيه A73 صور

الثلاثاء 28 يونيو 2022

الخليج 365

يعد الهاتف Samsung Galaxy M53، أحد أبرز الأجهزة الذكية التي قدمتها شركة سامسونج خلال العام 2022.



مواصفات Galaxy M53 5G

هاتف Galaxy M53 5G، مزود بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل وشاشة عرض Super AMOLED Plus كبيرة بحجم 6.7 بوصة و120 هرتز.

وتبدو مواصفات الهاتف Galaxy M53 5G مشابهة للهاتف Galaxy A73 5G، الشيء المهم الوحيد الذي يفصل بين Galaxy M53 وA73 هو مجموعة الشرائح.

ويدعم M53 بمعالج من النوع Dimensity 900 بدلاً من Snapdragon 778G الذي يدعم هواتف السلسلة A.

يأتي الهاتف M53 بنسخة واحدة فقط من الذاكرة، حيث تبلغ ذاكرة التخزين الداخلية 128 جيجابايت، بينما تبلغ الذاكرة العشوائية (الرامات) 6 جيجابايت.

ومع عدم وجود خيارات لذاكرة الوصول العشوائي أو ترقيات التخزين، فإن فتحة microSD تجعل وضع التخزين أقل إثارة للقلق.

ووفقا لموقع "gsmarena"، تأتي الكاميرا الرئيسية للهاتف بدقة 108 ميجاببكسل والمثبتة خلف عدسة f / 1.8، لكنها فقدت تثبيت الصورة البصري (OIS).

حصلت الكاميرا فائقة الاتساع على مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بدقة أقل (أقل من 12 ميجابيكسل).

الوحدتان المتبقيتان في الخلف هما وحدة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل. أما كاميرا الصور الشخصية فتأتي بدقة 32 ميجابيكسل.

سعر Galaxy M53 5G

ويبلغ سعر الهاتف Galaxy M53 5G، نحو 365 يورو أو 435 إسترليني، ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري.

وتأتي شاشة Galaxy M53 بمقاس 6.7 بوصة ولوحة Super AMOLED Plus بدقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز.

يعمل الهاتف ببطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 25 واط.