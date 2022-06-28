عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتصالات مصر تحدث علامتها التجارية

الثلاثاء 28 يونيو 2022

الخليج 365

أعلنت شركة اتصالات مصر، الأحد، تغيير علامتها التجارية، لتطلق "اتصالات من e&" كعلامة تجارية جديدة لتتماشي مع الهوية الجديدة للمجموعة e&.



وأعلنت الشركة في مؤتمر صحفي، الهوية الجديدة لها في وقت تواصل فيه المجموعة التسريع من عملية التحول الرقمي بهدف تمكين المجتمعات، إذ تواصل e& تعزيز ريادتها وتنوع خدمتها في الأسواق المختلفة من خلال تفعيل فرص الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة e&، إن قرار إطلاق العلامة التجارية المطورة "لاتصالات مصر" جاء بهدف خلق التناغم على مستوى المجموعة.

وأضاف دويدار، أن الشركة تهدف إلى المساهمة في تعزيز ودفع الاقتصاد الرقمي في مصر وتقديم الحلول الرقمية المبتكرة في مصر.

وأوضح أنه من خلال الهوية الجديدة للمجموعة e& ستسعى الشركة إلى تعزيز مكانة "اتصالات مصر" في السوق المصرية من خلال الابتكار في عملياتها وتنفيذ أفكار من شأنها إحداث فرق ملموس للعملاء والمساهمين والمستثمرين.

وقال حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة "اتصالات مصر، إنه تم إطلاق العلامة التجارية الجديدة لوحدة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في مصر بالتزامن مع إطلاقها في دولة المقر الإمارات العربية المتحدة ما يعكس أهمية السوق المصري للمجموعة.

وقال أحمد يحيي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في اتصالات مصر، إن الشركة ستعمل على تغيير العلامة التجارية بمختلف فروع ومنافذ الشركة في مصر، والذي يشمل أكثر من ٨٥٠ فرعًا.

وتوقع يحيى الانتهاء من تغيير العلامة التجارية بفروع الشركة خلال ٣ أشهر.

وبحسب يحيي تحتل اتصالات مصر المركز الثاني في عدد مشتركي المحمول، لافتا إلى أن تغيير العلامة التجارية في الإمارات جاء منذ 3 أيام.

وتابع يحيى أن المجموعة يندرج تحت مظلتها حاليا 4 أذرع استثمارية هي اتصالات &e و &e للمؤسسات و& e لحلول المؤسسات &e كابيتال ولايف.

وأشار إلى أن تحول المجموعة إلى العلامة التجارية الجديدة يأتي في إطار التركيز على الخدمات الترفيهية والرقمية التي تسعى إلى تقديمها للعملاء خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن المجموعة استحوذت مؤخرا على منصة ستارز بلاي للخدمات الترفيهية وجاري بحث التعاون مع شركة ميتا في خدمات الميتافيرس.

وقال يحيى إنه جار تحديد حجم الاستثمارات الجديدة للشركة لمواكبة التغيير الجديد في علامتها التجارية لافتا إلى أن المجموعة ما زالت تدرس جميع البدائل المطروحة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا.