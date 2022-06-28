شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الأردنى: سيطرنا على الوضع في العقبة والأمور هادئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إنه كلّف وزير الداخلية مازن فراية ليرأس فريقا للتحقيق، يضم كل جهات الاختصاص؛ للوقوف على ما جرى بدقة في حادثة انفجار صهريج غاز في ميناء العقبة، وضمان توفير أقصى درجات السلامة العامة للعاملين في الموانئ.



وأكد الخصاونة - في تصريحات لقناة المملكة الأردنية - خلال ترؤسه لاجتماع في غرفة العمليات بمحافظة العقبة، أن الوضع في العقبة تحت السيطرة، مشيرا إلى أنه كلف وزير الصحة فراس الهواري بوضع كل الإمكانات اللّازمة بتصرُّف المستشفيات الموجودة في مدينة العقبة للتّعامل مع الحادثة.



وتوفي 12 شخصا وأصيب 260 آخرون، من جراء تسرّب غاز سام من صهريج في العقبة، وفق المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.



وقال المركز، في بيان، إنه "في تمام الساعة الخامسة والربع من عصر الاثنين حدث تسرّب لغاز الكلورين في ميناء العقبة من جراء سقوط وانفجار صهريج يحتوي على هذه المادة".