شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الأردن تؤكد انحسار تأثير الغاز بموقع الحادث في ميناء العقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بالمملكة الأردنية الدكتور نضال المجالي، انحسار تأثير الغاز المتسرب جراء سقوط وانفجار صهريج محتوي على مادة غاز الكلورين في ميناء العقبة، موضحا أنه لا وجود لضرر على الصحة العامة لنتائج الحادث.