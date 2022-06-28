شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: لجنة التحقيق باشرت أعمالها بشأن حادثة تسرب الغاز بالعقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مراسل قناة العربية، في خبر عاجل بثته القناة منذ قليل، إن لجنة التحقيق باشرت أعمالها بشأن حادثة تسرب الغاز بالعقبة، موضحة أن صوامع الحبوب لم تتأثر بحادثة تسرب الغاز بميناء العقبة.

وقبلها أكدت السلطات الأردنية، أن صوامع الحبوب فى العقبة لم تتأثر بحادثة تسرب الغاز، وقال مدير شركة الصوامع الأردنية، إن عمليات التفريغ والتوزيع متوقفة الإثنين والثلاثاء احترازيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق كشفت الجهات الرسمية فى المملكة الأردنية، الاثنين، تفاصيل الكارثة التى وقعت فى ميناء العقبة، الاثنين، بتسريب غاز سام إثر سقوط صهريج كان يتم نقله، مما تسبب بحالات وفاة وإصابات.