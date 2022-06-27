شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وبريطانيا يبحثان التعاون الثنائي وجهود حل أزمات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، مع وزيرة الدولة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية أماندا ميلينغ، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية، في مُقدمها القضية الفلسطينية وجهود حلّ الأزمات في المنطقة.



وأكد الصفدي وميلينغ - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط المملكتين في مختلف المجالات، والحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة.



واستعرض اللقاء برامج التعاون والدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة من أجل العملية التنموية في الأردن.