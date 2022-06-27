الارشيف / اخبار الخليج

العربية: 45 إصابة بين القوات الأمنية فى حادث تسرب الغاز بالعقبة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: 45 إصابة بين القوات الأمنية فى حادث تسرب الغاز بالعقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مراسل قناة العربية، فى خبر عاجل بثته القناة منذ قليل، أن هناك 45 إصابة بين القوات الأمنية فى حادث تسرب الغاز فى العقبة .

وأضاف مراسل العربية، أن حالات حرجة فى مستشفيات العقبة للمصابين خلال تسرب الغاز.

فيما قالت الهيئة البحرية الأردنية: اتخذنا إجراءات وقائية عقب حادثة التسرب منعت تأثر الملاحة بالعقبة.

وقال مدير عام الهيئة البحرية: حركة الملاحة فى موانئ العقبة مستمرة ولم تتوقف.

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا