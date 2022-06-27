شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: 45 إصابة بين القوات الأمنية فى حادث تسرب الغاز بالعقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مراسل قناة العربية، فى خبر عاجل بثته القناة منذ قليل، أن هناك 45 إصابة بين القوات الأمنية فى حادث تسرب الغاز فى العقبة .

وأضاف مراسل العربية، أن حالات حرجة فى مستشفيات العقبة للمصابين خلال تسرب الغاز.

فيما قالت الهيئة البحرية الأردنية: اتخذنا إجراءات وقائية عقب حادثة التسرب منعت تأثر الملاحة بالعقبة.

وقال مدير عام الهيئة البحرية: حركة الملاحة فى موانئ العقبة مستمرة ولم تتوقف.