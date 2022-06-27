شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأردنية: غالبية المصابين في حادث تسرب الغاز بالعقبة إصابتهم طفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة الأردنية، أن غالبية المصابين في حادث تسرب الغاز بالعقبة إصابتهم طفيفة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل

وأضافت الحكومة الأردنية، أن هناك 3 مستشفيات ميدانية لإسعاف المصابين جراء تسرب الغاز.

وأوضحت الحكومة الأردنية، أن العقبة أصبحت بمأمن عن تداعيات حادث تسرب الغاز، لافتة إلى أن الوفيات والحالات الحرجة كانت بسبب قربها من سقوط صهريج الغاز .

وقالت الحكومة الأردنية، إن الصهريج في ميناء العقبة كان يحتوي على غاز الكلورين.