شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من البنك الدولي في زيارة لليمن لبحث التحديات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور ميرزا ​​حسن، اليوم الاثنين، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وذكرت قناة (اليمن) الفضائية أنه من المقرر أن يعقد وفد البنك لقاءات مع رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن القطاعات الاقتصادية والتجارية وجهات أخرى، لمناقشة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وسبل تجاوزها والتغلب عليها، وأوجه دعم البنك الدولي لليمن بمختلف المجالات، ولاسيما المشاريع المستدامة والتنموية.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب أهمية الزيارة لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين اليمن والبنك الدولي، وتعزيز التنمية وتحديد أولويات المشاريع القادمة في مختلف المجالات الرئيسية والاستراتيجية والخدمية.

ونوه بأهمية توسيع نطاقات تدخلات البنك الدولي في اليمن خصوصا في القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالأمن الغذائي والطاقة والخدمات الأساسية ودعم القدرات المؤسسية للجهات الحكومية وغيرها من القطاعات.