الكويت.. استشاري نفسي يثير جدلا بحديثه عن توعية الطفل بعذاب القبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات

أثار مدير قسم الإرشاد النفسي بالجامعة الأسترالية في الكويت، الاستشاري النفسي جاسم محمد حاجية، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حديثه في إحدى المحاضرات عن التوعية الدينية بعذاب القبر واستنكاره أسلوب تعليم وتوعية الأطفال بهذه القضية.



وقال حاجية الأخصائي بالعلاج النفسي للأطفال والمراهقين، في المحاضرة التي نقل حساب ”المجلس“ الإخباري جزءا منها، إن ”هناك بعض الأشخاص الذين يتحدثون عن الدين بكثرة، ويحللون ويحرمون وينصحون الآخرين بطريقة غير صحيحة“.

وأضاف أنهم ”يعلمون الأطفال الذين لا يتجاوزون 7 سنوات ما يواجهه الإنسان عقب وفاته في القبر، ويعززون ذلك بصور ومقاطع فيديو مركبة تظهر صورا مرعبة ترمز إلى الجن“، لافتاً إلى أن ”هذه الأمور يجب عدم تعليمها للأطفال أو رؤيتهم لها“