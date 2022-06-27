شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن يتجه للعقبة للوقوف على تداعيات حادث تسرب غاز سام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الاثنين، إلى العقبة للوقوف على تداعيات حادث تسرب غاز سام في الميناء، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أردنية.

وتوفي 5 أشخاص وأصيب 234 آخرون من جراء تسرّب غاز سام من صهريج في العقبة، وفق مديرية الأمن العام.

وأخلي الشاطئ الجنوبي في محافظة العقبة الاثنين، بعد تسرب غاز سام من صهريج.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الأمن العام الأردنية عامر السرطاوي، الاثنين، إن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة

وبين السرطاوي أن التعامل مازال جار مع الحادثة.

وأكدت وسائل إعلام أردنية، الاثنين، السيطرة على حادثة تسرب غاز سام من صهريج في العقبة وعزل منطقة الحادث، مشيرة إلى أنه جرى الاستعانة بالمستشفى الميداني في العقبة لاستقبال المصابين بحادث تسرب غاز سام.

ونُقل مصابون إلى المستشفى بعد تسرّب مادة غازية سامة من صهرج بعد سقوطه، وفق مديرية الأمن العام الأردنية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم مديرية الأمن العام فى الأردن الاعامر السرطأوي، الاثنين، "أنه وفى أثناء الأعمال اليومية فى ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة فى أثناء نقله، مما أدى إلى تسرب الغاز فى الموقع".

وأضاف السرطاوى "أنه جرى على ألفور عزل المنطقة وبدأ المختصون بالتعامل مع الحادثة فيما قام الدفاع المدنى بنقل عدد من الإصابات إلى المستشفى وجميعهم قيد العلاج".