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المغرب يسجل 715 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 715 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.205.293 حالة في المغرب.

ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية في المغرب فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 6665 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 11.887.629 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب؛ في 2 مارس من سنة 2020.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل وفيات ليستقر العدد الإجمالي في 16.101، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 895 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.169.955.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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