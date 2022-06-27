في حالة نادرة.. ولادة طفلة عراقية بـ 6 أصابع في اليدين والقدمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

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في حالة نادرة من نوعها، أنجبت امرأة عراقية طفلة بستة أصابع لكل من القدمين واليدين، اليوم الإثنين، في مستشفى فاطمة الزهراء التعليمي للنسائية والأطفال التابع إلى دائرة صحة بغداد الرصافة.



وقال مدير المستشفى الدكتور سلام بدر سلطان، في بيان صادر عنه، إن ”المستشفى شهد ولادة حالة من الحالات النادرة لطفلة بستة أصابع لكل من القدمين واليدين“، وفقا لما نقله موقع ”بغداد اليوم“.

وصرحت الدكتورة نغم داوود النداوي المشرفة على حالة الولادة، أن ”الطفلة ولدت بحالة صحية جيدة ولا تعاني من أي مشاكل صحية وبولادة طبيعية دون أي تدخل جراحي“.