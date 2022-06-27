مأرب.. تشييع رسمي وشعبي لجثمان العميد عبدالرزاق البقماء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

شُيّع اليوم بمدينة مارب جثمان العميد الدكتور عبدالرزاق محمد البقماء قائد ألوية اليمن السعيد الذي طالته يد الغدر الآثمة الجمعة الماضية بمديرية الوادي.



ونقل جثمان الفقيد محمولاً على الأكتاف وملفوفاً بالعلم الوطني في موكب جنائزي مهيب تقدمه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكلاء محافظة مأرب علي الفاطمي، والدكتور عبدربه مفتاح، وعبدالله الباكري، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية والشخصيات الاجتماعية.

وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة بمناقب الشهيد عبدالرزاق البقماء، وادواره النضالية في المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران ، مثنيا على سيرة الفقيد الذي يعد من رجال العلم والخير والعطاء ومن أصحاب الأيادي البيضاء في المجال الانساني.

وأكد أن الوطن يستحق كل التضحيات التي يقدمها الجيش الوطني وأحرار اليمن من أجل أن يعيش اليمنيون حياة حرّة وكريمة وأن الدماء التي يسكبها الأبطال هي ثمن النصر على المليشيا الحوثية الارهابية .

وقدم رئيس الاركان التعازي لأولاد الفقيد وأقاربه مترحماً على روح الشهيد البقماء، وعلى أرواح كافة شهداء الجيش والمقاومة الشعبية في مختلف مراحل الكفاح والنضال الوطني.