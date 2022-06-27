شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شؤون القدس: عام حكومة "بينيت" من أصعب الأعوام على مدينة القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اليوم الاثنين، إن فترة حكومة نفتالي بينيت على مدار عام كانت من أصعب السنوات، وأخطرها على مدينة القدس وسكانها.



وأضاف الهدمي - في بيان صحفي - أن فترة الحكومة شهدت تصعيدًا ملحوظًا في عمليات الاستيطان بهدف تكريس ما يسمى بـ"القدس الكبرى"، وهدم المنازل الفلسطينية، والاعتقالات، ومخططات تهويد وتغيير معالم المدينة، والاقتحامات والانتهاكات ضد المسجد الأقصى، والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في المدينة.



وتابع: "لم يكد يمر يوم واحد منذ تشكيل هذه الحكومة قبل عام دون انتهاكات، سواء بهدم المنازل أو الاعتقالات، أو إقرار المشاريع الاستيطانية، أو الإعلان عن مخططات تهويد، أو اقتحامات وانتهاكات بالمسجد الأقصى، بما في ذلك خلال شهر رمضان، إضافة إلى الاعتداء على ممتلكات كنسية ومحاولة الاستيلاء عليها".



وأوضح : "لقد كان عام هذه الحكومة صعبًا للغاية على المسجد الأقصى، عبر سلسلة خطوات هدفت لشطب الوضع التاريخي والقانوني القائم، سواء بتكثيف الاقتحامات، أو السماح بالصلوات التلمودية، ورفع الأعلام الإسرائيلية ومحاولات تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، وصولاً إلى الحفريات في محيطه.. لقد ضربت الحكومة الإسرائيلية عرض الحائط بالعشرات من بيانات الإدانة الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية عبر تصعيد ممنهج لطرد السكان وتكثيف الاستيطان وتغيير معالم المدينة".



ورصد البيان انتهاكات الحكومة الإسرائيلية خلال عامها الأول في السلطة، وفي مقدمتها الاستيطان و مشاريع الأسرلة والتهويد، وهدم المنازل، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال، ووضع المسجد الأقصى، والاعتداءات على المؤسسات وإغلاقها ومنع الفعاليات.