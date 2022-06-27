شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تطلق تدريبا للمرشدات المتطوعات لمحو أمية اللاجئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية - إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي)، وبالتعاون مع شركائها، التدريب المخصص للميسرين المتطوعين من المرشدات المتطوعات من عناصر الكشافة لتدريبهم على محو أمية اللاجئات والنازحات بمخيمات اللجوء والنزوح بالدول العربية على منهج ومنهجية المرأة والحياة، بهدف النهوض بالمرأة وتمكينها ومحو أميتها لتكون شريكاً أساسياً فاعلاً في تنمية أسرتها ومجتمعها، وذلك اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى 7 يوليو المقبل.

وأوضحت الجامعة العربية - في بيان صحفي اليوم الاثنين أن التدريب سيعقد بمركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار (اسفك) بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

ويأتي التدريب في إطار تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 636 في دورته الـ26 (شرم الشيخ: 29 مارس 2015) بشأن اعتماد "العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار(2015 - 2024)" عقداً للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي بجميع أشكالها (الأبجدية، الرقمية، الثقافية)، وتنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية والمنظمة الكشفية العربية ومركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار.