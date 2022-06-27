شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العلامات الأكثر شيوعا لانخفاض هرمون الذكورة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يعرف التستوستيرون بأنه هرمون مهم لكتلة العضلات وقوة العظام والصحة الجنسية، خاصة عند الرجال. لكنه يبدأ في الانخفاض مع التقدم في العمر، وهو أمر طبيعي لا يستدعي القلق.



ومع ذلك، يمكن أن يحدث نقص هرمون التستوستيرون لدى الرجال في أي عمر، نظرا لأن الخصيتين لا تنتجان ما يكفي من الهرمون.

وقد تسبب المستويات المنخفضة من هرمون التستوستيرون، والمعروف أيضا باسم هرمون الذكورة، مجموعة من الأعراض الصحية المقلقة، وفقا للدكتورة إليز بريت، أخصائية الغدد الصماء في مدينة نيويورك.

وعادة، يمكن أن يحدد اختبار الدم ما إذا كان لديك هرمون تستوستيرون منخفض، ما يستبعد التفسيرات المحتملة الأخرى لأي أعراض.

وتتضمن العلامات المنذرة المحتملة التي قد تتطلب إجراء اختبار مستويات هرمون التستوستيرون، تغييرات في الحالة المزاجية والطاقة واللياقة البدنية والتركيز والصحة الجنسية.

انخفاض الدافع الجنسي هو الشكوى الأكثر شيوعا التي تؤدي إلى اختبار هرمون التستوستيرون.

ومع ذلك، قد لا يكون يوم أو حتى أسبوع من انخفاض الرغبة الجنسية مدعاة للقلق، حيث توضح الدكتورة بريت أن "الأعراض تظهر عادة على مدار عدة أشهر".

وتشمل التفسيرات المحتملة الأخرى لفقدان الدافع الجنسي على المدى القصير والطويل، التوتر وقلة النوم.

قد تكون التغيرات المزاجية وأعراض الاكتئاب مرتبطة بالهرمونات

من الأعراض الشائعة المرتبطة بانخفاض هرمون التستوستيرون الشعور المستمر والعام بانخفاض مستوى الرفاهية. وبالاقتران مع أعراض أخرى، قد تكون إشارة إلى اختبار هرموناتك.

نظرا لأن هرمون التستوستيرون هو هرمون مهم لبناء العضلات، فإن المستويات المنخفضة يمكن أن تؤدي إلى فقدان العضلات أو القوة، وفقا للدكتور غابي ميركين، أخصائي الطب الرياضي.

ومع ذلك، من المهم إجراء الاختبار، لأن استخدام علاج التستوستيرون لتعزيز القوة وكتلة العضلات عندما لا يكون لديك نقص يمكن أن يكون له آثار جانبية غير متوقعة، كما يقول ميركين.

التعب أو فقدان القدرة على التحمل

يقول كل من بريت وميركين إن المرضى الذين يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون كثيرا ما يبلغون عن فقدان الطاقة، أو المزيد من التعب أثناء النهار، أو عدم القدرة على مواكبة الأنشطة التي كانوا يقومون بها سابقا، بما في ذلك التدريبات.

النسيان وضباب الدماغ

بحسب ميركين، فإن أحد الأعراض المحتملة الأخرى لانخفاض هرمون التستوستيرون هو المشكلات الإدراكية. وأفاد المرضى بأنهم يعانون من شرود الذهن ويواجهون صعوبة في التركيز.

ويمكن أن يساعد أسلوب الحياة الصحي في تقليل مخاطر الإصابة بمشاكل الهرمونات. وأوضح الأطباء إنه على الرغم من عدم وجود طريقة مؤكدة لمنع انخفاض هرمون التستوستيرون، إلا أن اتخاذ خيارات صحية يمكن أن يدعم مستويات هرمون التستوستيرون الصحية.

ويمكن أن يساعد الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام وعدم التدخين وتجنب الإفراط في استهلاك الكحول، في منع عوامل مثل الالتهاب الذي قد يتداخل مع هرموناتك وصحتك العامة، بحسب ميركين.

وقال إن "النظام الغذائي مهم للغاية"، ويجب أن يكون غنيا بالفواكه والخضروات والمكسرات والبذور، مع قدر محدود من اللحوم والسكر والأطعمة المقلية.

وكشفت بريت إنه إذا حدد الاختبار أن لديك هرمون تستوستيرون منخفض، فسوف يبحث الأطباء عن الأسباب الكامنة ، مثل الأمراض الأخرى. ويمكن أن يشمل العلاج استبدال التستوستيرون عن طريق الجل أو الحقن أو الحبوب.

ومن المهم العمل مع الأطباء بشأن الجرعة والتوقيت المناسبين، لأن العلاجات قد تمنع أحيانا قدرة الجسم على إنتاج هرمون التستوستيرون الخاص به.