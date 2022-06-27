شكرا لقرائتكم خبر عن "سانا": وفاة شابان وإصابة اثنان بجروح متفاوتة فى ريف سلمية السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي شابان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة؛ جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في ريف سلمية بسوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين، أن لغما أرضيا من مخلفات إرهابيي "داعش" انفجر في قرية "أبو لفة" بريف سلمية خلال وجود مجموعة من الشبان في المكان، ما أدى إلى وفاة شابين على الفور وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة جرى نقلهم على إثرها إلى مشفى "سلمية"؛ لتلقي العلاج اللازم.