وكالة ناسا تطلق صاروخا فضائيا من الأراضي الأسترالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وكالة ناسا عن نجاح عملية إطلاق صاروخ فضائي مزود بمعدات علمية من الأراضي الأسترالية.



وحول الموضوع قال مدير مطارArnhem الفضائي الأسترالي، مايكل جونز "نفذت عملية إطلاق الصاروخ من المطار بنجاح بالرغم من تأخير وقت الإطلاق بسبب الظروف الجوية التي شهدتها منطقة المطار، فقد شهدت المنطقة أمطارا غزيرة وغيوما كثيفة طوال الليل.. الصاروخ الذي يبلغ طوله 13 مترا مع المعدات التي يحملها انطلق بشكل جيد".

وأضاف "المعدات التي حملها هذا الصاروخ والمعدات التي سيحملها صاروخان ستطلقهما ناسا من أستراليا في 4 و12 يوليو القادم ستساعد في جمع معلومات علمية قيمية حول الطبيعة الفيزيائية للشمس".

ومن جهتها قالت رئيسة وزراء الإقليم الشمالي الأسترالي، ناتاشا فيلس: "وجود وكالة ناسا سيجعل صناعة الفضاء في البلاد معروفة للعالم، وسيخلق المزيد من فرص العمل للسكان المحليين ويوفر فرص عمل جديدة، من المخطط أنه بحلول عام 2024 ستنفذ من مطارArnhem ما لا يقل عن 50 عملية إطلاق للصواريخ كل سنة".

وكان مسؤولون أستراليون قد أشاروا سابقا إلى "أن الصواريخ التي ستطلقها ناسا من بلادهم ستحمل معدات ستساعدها على دراسة ظواهر الفيزياء الشمسية والفيزياء الفلكية ودراسة الكواكب التي كانت ترصد سابقا من نصف الكرة الأرضية الجنوبي".