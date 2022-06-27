شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب الأقصى يحذر من خطورة أعمال الحفر الإسرائيلية على أساسات المسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، اليوم الإثنين، من خطورة الحفريات الجارية على قدم وساق، التي تقوم بها سلطة الآثار الإسرائيلية، وجمعية إلعاد الاستيطانية منذ فترة في ساحة حائط البراق، وفي منطقة القصور الأموية في المنطقة الملاصقة للأساسات السفلية للمسجد الأقصى المبارك.

وأشار المفتي، في بيان صحفي، إلى تفريغ سلطات الاحتلال الاسرائيلى للأتربة وعمل ثقوب بجدران محاذية للسور الجنوبي للمسجد وتفريغ للممرات في محاولة لإخفاء ما يقومون به من حفريات، مما سيؤدي إلى إضعاف أساسات المسجد الأقصى المبارك وهدمه، مبيناً أن هذه الحفريات مستمرة ولم تتوقف، لكنها زادت في الآونة الأخيرة لتشمل أماكن متعددة في آن واحد، مما ينذر بخطر وشيك على المسجد الأقصى المبارك والمباني المجاورة له في أية لحظة، مؤكدًا أنها تأتي ضمن مساعي سلطات الاحتلال لاستكمال تهويد المسجد الأقصى المبارك.

وأدان الشيخ حسين قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلى بتهويد مساحات واسعة من الأراضي في مدينة القدس، تشمل مساحات في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وذلك من خلال تسجيل ملكيتها باسم مستوطنين متطرفين، محذرًا من خطورة هذا الإجراء الذي يستهدف العديد من الأراضي التي تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وضع اليد عليها في مدينة القدس المحتلة.

ودعا أحرار العالم أجمع إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات والسبل الممكنة لوضع حد فوري للحفريات حول المسجد الأقصى المبارك وأسفله، ولجم الاحتلال الإسرائيلي عن إجراءاته السافرة، التي تمارس بوحشية ضد المسجد الأقصى المبارك بخاصة، والمدينة المقدسة بعامة، محملاً سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود في استفزاز مشاعر المسلمين على مستوى العالم أجمع.

وأضاف اللواء أحمد المسماري: «العسكريون الليبيون يرتبطون بعلاقات جيدة ونتطلع لتوحيد المؤسسة العسكرية لأن ذلك يعلن فرض هيبة الدولة وتوزيع المهام بين الوحدات وإعادة بناء وتفعيل دور المؤسسة العسكرية، بالوحدة سنتمكن من طرد الإرهاب والإرهابيين من بلادنا».

وأكد اللواء المسماري على ضرورة وقف التدخلات الأجنبية وطرد القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، داعياً لاغتنام الفرصة للعمل على توحيد المؤسسة في ظل وجود نظام وقانون واحد ينظم عمل المؤسسة العسكرية في البلاد.

وأشاد اللواء المسماري باجتماع رئيسي أركان المنطقتين الشرقية والغربية الفريق أول عبد الرزاق الناظوري والفريق أول ركن محمد الحداد في القاهرة بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».