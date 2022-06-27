شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية: تراجع الكويت للمركز الرابع فى تصنيف الصناديق السيادية حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية، فقدان الكويت للمركز الثالث ضمن قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم لصالح صندوق أبو ظبي للاستثمار.

وقالت صحيفة القبس الكويتية اليوم الاثنين، أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تراجعت إلى المركز الرابع على وقع انخفاض قيمة أصولها من 737.9 مليار دولار إلى 708.4 مليارات دولار، في حين تقدم صندوق أبوظبي للاستثمار إلى المركز الثالث بفارق بضعة ملايين من الدولارات بأصول قيمتها 708.7 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أنه وبالمقارنة مع آخر تحديث لبيانات الصناديق السيادية العالمية، تكون أصول الهيئة العامة للاستثمار الكويتية قد تراجعت بمقدار 29.5 مليار دولار، وقد تعكس هذه الأرقام التداعيات التي انسحبت على الأسواق العالمية والاستثمارات الدولية تحت تأثير الحرب الروسية - الأوكرانية وتزايد المخاوف من حدوث ركود تضخمي في الاقتصادات الكبرى.

وتابعت الصحيفة عن المعهد الدولي للصناديق السيادية في تحديث جديد لترتيب الصناديق السيادية العالمية، إن أصول هيئة أبوظبي للاستثمار ارتفعت من 697.8 مليار دولار في التحديث السابق إلى 708.7 مليار دولار فيما احتفظ الصندوق السيادي النرويجي بالصدارة عالميا بقيمة أصول 1.33 تريليون دولار مقارنة بـ 1.36 تريليون دولار، وحافظت هيئة الاستثمار الصينية على مركزها الثاني بقيمة أصول ثابتة عند 1.22 تريليون دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصنيف المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية إلى أن الصندوق السيادي التابع لهونغ كونغ بقي في المركز الخامس عالمياً بقيمة أصول 690 مليار دولار مقارنة بـ585.7 مليار دولار، فيما تقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودية إلى المركز السادس بقيمة أصول 620 مليار دولار، مقارنة بـ480 مليار دولار.

كما تقدم الصندوق السيادي القطري من المركز العاشر إلى المركز التاسع بقيمة أصول 450 مليار دولار مقارنة بـ430 مليار دولار.