شكرا لقرائتكم خبر عن أردنى يعتدى على طبيب بمستشفى بعد منعه من دخول "غرفة التوليد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم طبيب أردنى يعمل في مستشفى الأميرة بديعة التعليمي في محافظة إربد، الاثنين، بشكوى إلى الأجهزة الأمنية الأردنية بعد تعرضه لاعتداء وضرب من مرافق إحدى المراجعات للمستشفى "نتيجة عدم السماح له لدخول غرفة التوليد"، بحسب مدير المستشفى عبدالله ملكاوي.

أكد ملكاوي في تصريحات لقناة المملكة الأردنية أنه "خلال إجراء عملية ولادة لإحدى المراجعات، أقدم شخص بمحاولة دخول الغرفة عنوة"، مشيرا إلى أنه "ولخصوصية المكان، طلب طبيب النسائية من المرافق بالخروج من الغرفة".

وأضاف أن "المرافق اعتدى على طبيب النسائية بالضرب بيده وعلى إثره جرى نقله إلى مستشفى الأميرة بسمة للعلاج، وإجراء اللازم له وحالته الصحية جيدة"، مشيرا إلى "أنه نتج عن الاعتداء جرح قطعي في اليد وكدمات متفرقة في جسمه".

وأشار ملكاوي إلى أنه "جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية الأردنية بالحادثة على الفور، وجرى ملاحقة الجاني وإلقاء القبض عليه وإيداعه للقضاء".