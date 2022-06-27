شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يشارك فى إطلاق الترجمة الرومانية لكتابيه خلال زيارته لبوخارست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في احتفالية بمناسبة اطلاق الترجمة الرومانية لكتابيه "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي"، واللذين يتناولان مذكراته الشخصية حول حرب اكتوبر، وكذا حول فترة توليه وزارة الخارجية المصرية من 2004 وحتى 2011.

وتأتي مشاركة الأمين العام في الاحتفالية على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة الرومانية بوخارست اليوم الاثنين.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ان الزيارة تتضمن إجراء مباحثات ثنائية مع كل من نيكولاي تشيوكا رئيس الحكومة وبوغدان أوريسكو وزير الخارجية.

وأوضح أن الأمين العام سيبحث مع المسؤولين الرومانيين سبل تعزيز التشاور والتعاون بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الدولية وفي الاقليمين العربي والاوروبي.