أبو الغيط يبدأ زيارة إلى رومانيا يلتقى خلالها عدد من المسؤولين

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، زيارة إلى العاصمة الرومانية بوخارست، حيث يلتقي بعدد من المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزير الخارجية.

وبحسب تغريدة منشورة على حساب أبو الغيط الرسمي بموقع تويتر، فإن الزيارة تأتي بناء على دعوة من الحكومة الرومانية، وكتب الأمين العام على حسابه بموقع تويتر "أتوجه اليوم إلى العاصمة الرومانية بوخارست في زيارة تلبية لدعوة من الحكومة الرومانية تتضمن إجراء مباحثات ثنائية مع كل من نيكولاي تشيوكا رئيس الحكومة وبوغدان أوريسكو وزير الخارجية".