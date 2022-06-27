شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى: إثيوبيا أعدمت 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت القوات المسلحة السودانية، مساء الأحد، بيانا حول قيام الجيش الأثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"

وجاء في البيان: "يقول المولى عز وجل (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) صدق الله العظيم، في تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني، قام الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيون ومواطن كانوا أسرى لديهم، ومن ثم عرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة.

وأضاف البيان: "القوات المسلحة السودانية إذ تتقدم بخالص التعازي لأسر الشهداء الكرام، تؤكد وبشكل قاطع للشعب السوداني الكريم، بأن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسترد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غال دونه المهج والأرواح، (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون). الجنة والخلود لشهدائنا الأبرار الله أكبر والعزة للسودان".