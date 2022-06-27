شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري: السلامة والأمان بحول الله لوهران وأهلها بعد الهزة الأرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر بعد الهزة الأرضية في وهران، وقال الرئيس تبون في نص التغريدة: "السلامة والأمان بحول الله لوهران وأهلها، من كل شر وبأس، بعد هذه الهزة الأرضية."

وأضاف الرئيس الجزائري، قائلا: "شكرا لكم على تشريفكم للجزائر، وعلى كل ما قدمتموه لضيوفها."

وللإشارة، سجلت مساء الأحد في حدود الساعة 20 و17د، هزة أرضية بلغت شدتها 5.1 درجات على سلم ريشتر بولاية وهران.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “craag”، فإن مركز الهزة حدد بـ 12 كم شمال قديل بولاية وهران.



تغريدة الرئيس الجزائري