شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا وزراء اليمن والصومال يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصومالي حمزة بري، تعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين بمختلف المجالات، وفي مقدمتها أمن الملاحة الدولية والتنسيق لحماية المصالح الحيوية في البحر الأحمر، وتجاوز الأوضاع الاستثنائية في البلدين، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية.



وهنأ عبد الملك - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - بري بمناسبة تعيينه رئيسا لوزراء الصومال، مشيرا إلى عمق علاقات الجوار الجغرافي بين البلدين والحرص على تعزيز هذه العلاقات؛ بما يخدم المصالح المتبادلة.



كما جرى - خلال الاتصال - مناقشة استئناف أعمال اللجان المشتركة وتبادل الزيارات الرسمية، وتفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين البلدين.



وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية تعزيز التعاون المشترك على مختلف المستويات، بما يعكس مستوى العلاقات الوطيدة بين البلدين، منوها بالعلاقات التاريخية المتينة بين البلدين والشعبين.



بدوره، أعرب بري عن تقديره لرئيس الوزراء اليمني على التهنئة، وحرصه على تمتين أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين وتنسيق المواقف في مختلف الجوانب.