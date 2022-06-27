شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة نصية من أمير الكويت للرئيس اليمني تتناول دعم العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح اليوم الأحد رسالة من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي.



وقالت سفارة دولة الكويت لدى السعودية - في بيان اليوم - أن الرسالة تضمنت العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.