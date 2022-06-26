شكرا لقرائتكم خبر عن قوات "الدعم السريع" السودانية تضبط ذخائر في الساحل الجنوبي لميناء سواكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوات "الدعم السريع" السودانية، من ضبط كمية من الذخائر بمرسي "الجزيئات" جنوب ميناء هيدوب في الساحل الجنوبي لميناء سواكن، بولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان).

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن العقيد رامي آدم الطيب قائد قوات الدعم السريع بقطاع البحر الأحمر، قوله إن المضبوطات شملت 25 قذيفة (آر بي جي) ودانة هاون طراز (B10).

وأوضح أن هذه الضبطية تأتي في إطار جهود قوات الدعم السريع في مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة وتأمين الثغور، وحماية مكتسبات البلاد ضمن مهام الواجب الوطني بتحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى الدور الاجتماعي لقوات الدعم السريع في خدمة المجتمعات.