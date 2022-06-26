شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين انطلاق قوافل طبية للأطفال بدعم كويتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلقت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، في مجمع المعلا الصحي، دفعة جديدة من القوافل الطبية الإغاثية، المقدمة من فاعلي الخير بدولة الكويت الشقيقة وبإشراف جمعية الصفاء الإنسانية.



وتستهدف القوافل الطبية التي تنفذها مؤسسة اليتامى الخيرية، في عدن 1215 طفلاً من إجمالي 11 الف طفل، وفي كل القوافل حيث سيتم معاينتهم وتقديم التحاليل الطبية والعلاجات اللازمة المجانية لهم، بالاضافة الى اعداد مماثلة في كل من محافظات لحج وتعز.