شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الصومال يعد بحكومة تولى اهتماما خاصا بالمتضررين من الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدي بري، إن شعبنا يواجه وضعا صعبا بسبب موجة الجفاف التي ضربت بعض أقاليم البلاد، بالإضافة إلى القضايا الأمنية والاقتصادية التي تحتاج إلى معالجة، واعدا بحكومة تهتم باغاثة المتضررين من الجفاف، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.

جاء ذلك خلال مشاركته بمناسبة إحياء الذكرى الـ62 لإستقلال الأقاليم الشمالية للبلاد،مهنئا الشعب الصومالي في الداخل والخارج بهذه المناسبة العظيمة.

وأوضح رئيس الوزراء الصومالى أن هذا اليوم يمثل يوماً تاريخياً للشعب كونه تحرر فيه من الإستعمار البريطاني، مشيراً إلى النضال الطويل الذي خاضة الشعب من أجل الاستقلال والتحرير ونيل السيادة.

وقال حمزة عبدي ” لولا هذا اليوم العظيم لما أتحدت الأقاليم الشمالية والجنوبية ،مضيفاً أنه ينبغي على أبناء المناضلين تعزيز الوحدة التي قادها آبائهم.

وأشار إلى أن حكومته ستولي أهمية خاصة لإغاثة المتضررين من الجفاف ،وإعداد خطة واضحة من أجل الإستجابة للكوراث .

ونالت الأقاليم الشمالية (أرض الصومال) من المستعمر البريطاني في 26 يونيو عام 1960، وتوحدت مع الأقاليم الجنوبية التي حصلت على الاستقلال من المستعمر الإيطالي في 1 يوليو عام 1960، وتم الإعلان في ذلك الوقت عن ولادة جمهورية الصومال.

وكانت أعلنت الأقاليم الشمالية (أرض الصومال) انفصالها من طرف واحد عن باقي جمهورية الصومال.