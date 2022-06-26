"شؤون الحرمين" تقدم خدمات الإجابة عن أسئلة ضيوف الرحمن على مدار الساعة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، تقديم خدمات عديدة للإجابة عن أسئلة ضيوف الرحمن، وذلك بواقع 10 أماكن داخل المسجد الحرام و7 كبائن في الساحات للرد على السائلين هاتفيا، يقوم عليها (100) من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار (24) ساعة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ماجد بن محمد المسعودي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن المشايخ يستندون في إجاباتهم عن السائلين بما يتوافق مع مخرجات وثيقة ندوة (الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على القاصدين)، في الإفتاء وإجابة السائلين عن المسائل الشرعية، ومراعاة أسلوب الخطاب في الفتوى واتصافه بالسعة والتسامح وآداب الاختلاف بين العلماء، وتجنب خطاب العنصرية والكراهية.



وأضاف المسعودي أنه تحقيقا للاستفادة الكبرى من التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي قامت إدارة شؤون إرشاد السائلين بتوفير جهاز الروبوت التوجيهي للحجاج في المداخل الرئيسية من صحن المطاف، وأن الروبوت يدعم 11 لغة وهي: (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا).