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ولى العهد السعودى يستقبل قائد جيش باكستان ويقلده "وسام الملك عبد العزيز"

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القاهرة - سامية سيد - قلد الأمير ، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوا "وسام الملك عبدالعزيز" من الدرجة الممتازة؛ تقديرا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتطوير العلاقات الباكستانية.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية أنه تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قلد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قائد الجيش الباكستاني "وسام الملك عبدالعزيز" من الدرجة الممتازة، وذلك خلال استقباله في جدة لبحث العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية، وفرص تطويرها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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