طقس الخليج.. حار فى السعودية والإمارات وشديد الحرارة فى الكويت

القاهرة - سامية سيد - تغلب درجات الحرارة المرتفعة على طقس الخليج مع تباين فى صفاء الأجواء من مدينة إلى أخرى.

السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، ان يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة. ولاتزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة فى فترة ما بعد الظهيرة يصاحب ذلك نشاط فى الرياح السطحية.

الإمارات:

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاحد حاراً نهاراً وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

واوضح المركز - فى بيانه اليومى - أن حركة الرياح جنوبية غربية – شمالية غربية تتحول آخر الليل إلى شرقية على الساحل الشرقي/ 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الكويت:

وفى الكويت شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول على المناطق المكشوفة.

وفى المساء حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة للغبار المحمول على المناطق المكشوفة لاحقا.