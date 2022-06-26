شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية تحذر من موجة جديدة من كورونا أكثر عدوى تضرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة اللبنانية أن البلاد تواجه موجة جديدة لفيروس كورونا المستجد، التي تتوقع أن تكون أكثر عدوى وأسرع انتشارًا، بحسب ما تشير أرقام الإصابات فى لبنان وعدد من دول العالم.

وأوضحت الوزارة، اليوم السبت، أن عداد "كورونا" سجل ارتفاعًا مقلقًا في عدد الإصابات وفي فترة زمنية وجيزة، مشيرةً إلى أن اللجنة التنفيذية للقاح كورونا عقدت اجتماعًا طارئًا بحثت فيه آخر المستجدات الوبائية، وأوصت بضرورة تلقي لقاح كورونا في أسرع وقت ممكن، خصوصًا أن نسبة الملقحين ما زالت منخفضة ولا تتعدى الـ45%.



كما أشارت إلى أن اللقاح يؤخذ مجانًا في أي من مراكز اللقاح الموزعة على جميع الأراضي اللبنانية، من دون موعد مسبق طيلة أيام الأسبوع.



وأوضحت اللجنة التنفيذية أن كل الدراسات العلمية والتقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تَخلُص الى أن اللقاح يحمي من مضاعفات الفيروس ويجنب المصاب دخول المستشفى ويقلل من الوفيات، وسجل لبنان اليوم 836 إصابة وحالتي وفاة بالفيروس.