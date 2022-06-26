إيقاف الرحلات الجوية في مطاري بغداد والنجف بسبب سوء الاحوال الجوية

القاهرة - سامية سيد - قررت السلطات العراقية، أمس السبت، إيقاف حركة الطيران في مطاري بغداد والنجف بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، أعلنت سلطة الطيران المدني توقف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي بسبب العاصفة الترابية.

وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد كاظم إنه تم إيقاف جميع الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي بسبب العاصفة الترابية"، مؤكدا أنه "سيتم استئناف الرحلات بعد زوال العاصفة".

وقررت إدارة مطار النجف الدولي إيقاف الرحلات الجوية في المطار بسبب العاصفة الترابية.

وقال مدير إعلام المطار محمد قيس زوين: إنه "تقرر إيقاف الرحلات الجوية من وإلى مطار النجف الأشرف الدولي، وذلك لسوء الأحوال الجوية ولمدة 3 ساعات بدءًا من الساعة 11 ليلًا".

وتعرضت محافظات من ضمنها العاصمة بغداد إلى عاصفة ترابية شديدة.