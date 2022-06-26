شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافى من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففى الإمارات، سجلت وزارة الصحة 1692 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 937 ألفا و37 إصابة، كما سجلت شفاء 1726 حالة جديدة ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 917 ألفا و583 حالة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 2311 حالة وذلك عقب تسجيل حالة وفاة واحدة.

وفى البحرين، سجلت وزارة الصحة 1739 إصابة جديدة، وشفاء 1177 حالة جديدة ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 599 ألفا و676 حالة، فيما استقر إجمالى الوفيات عند 1492 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفى العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1345 إصابة جديدة، وتماثل 281 حالة للشفاء، ليصل إجمالى الإصابات إلى مليونين و338 ألفا و109 حالات، والشفاء إلى مليونين و305 آلاف و799 حالة بنسبة 98.6%، فيما استقر إجمالى الوفيات عند 25 ألفا و229 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.